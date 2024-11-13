İnegöl Belediyesi Kaçak Yapı Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Kaçak Yapı Mücadelesine Devam Ediyor

İnegöl Belediyesi Kaçak Yapı Mücadelesine Devam Ediyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kaçak yapıların yıkılacağını ve bunların milli servet kaybı oluşturduğunu belirterek, vatandaşları kanunlara uymaya çağırdı. Kaçak yapılara malzeme temin edenler de cezalandırılacak.

13.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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İnegöl Belediyesi kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Her kaçak yapının mutlaka yıkılacağını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yıkılan her yapı bir milli servet. Sonunu bile bile milli serveti heba etmeyelim" dedi. Kaçak yapıların yanında malzeme temin edenler de yaptırımlar uygulanıyor.

Belediye ekipleri Gündüzlü Mahallesi'nde bir kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Her kaçak yapı mutlaka yıkılacak

Kaçak yapılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara kanunlara uygun hareket etme noktasında çağrıda bulundu. Kaçak yapının hem mimari hem de güvenlik açısından tehlike arz ettiğini kaydeden Başkan Taban, "Denetimsiz şekilde yükselmiş her yapı, deprem kuşağında bulunan şehrimizde ekstra bir güvenlik tehdidi oluşturmakta. Bu işin affı, telafisi ne yazık ki yok. Son örneğini Kahramanmaraş depreminde çok acı tecrübelerle yaşadık. Aynı zamanda kaçak yapı demek milli servetin de boşa harcanması demek. Kaçak yapıya harcanan para, zaman ve emek yıkım kararıyla yok olup gidecek. Her kaçak yapı bir gün mutlaka yıkılacak. Yıkılan her yapı da bir milli servet. Sonunu bile bile milli serveti heba etmeyelim" dedi.

Hem cezai işlem hem de yıkım

Başkan Taban, kaçak yapılarda yıkımla beraber cezai işlem uygulandığını da hatırlatarak şöyle konuştu: "Kaçak yapılarda hem cezai işlem uygulanıyor hem de ardından yıkım kararı uygulanıyor. Cezai işlem uygulanması ve cezanın ödenmiş olması kaçak yapıyı legal hale getirmiyor. Burada vatandaşlarımızda cezayı ödediğinde yapının da artık legal olduğu şeklinde bir algı var. Bu doğru değil."

Kaçak yapıya malzeme temin edene de ceza uygulanıyor

"Şunun da bilinmesini isterim ki kaçak yapılara işyeri ruhsatı verilmiyor. Tarım alanlarına yapılan kaçak yapılara ise ayrıca İl Tarım Müdürlüğü de idari yaptırım uyguluyor. Kaçak yapılara beton ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlara da aynı şekilde yaptırımlar uygulanıyor. Hem milli servet heba oluyor. Yapıda kullanılan malzemeler çöp oluyor, hem de yıkım masrafları ayrıca kaçak yapı sahibinden tahsil ediliyor. Yapı sahibi hakkında da savcılığa suç duyurusu yapıyor." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Kaçak Yapı Mücadelesine Devam Ediyor - Son Dakika

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