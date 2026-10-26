İnegöl Belediyesi, Kanal İnegöl'de sel riskine karşı temizlik çalışması başlattı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi, Kanal İnegöl'de sel riskine karşı temizlik çalışması başlattı

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İnegöl Belediyesi, Kanal İnegöl\'de sel riskine karşı temizlik çalışması başlattı
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İnegöl Belediyesi, kış öncesi beklenen yoğun yağışlar nedeniyle Kanal İnegöl'de sel ve su baskınlarını önlemek için iş makineleriyle temizlik başlattı. Mesudiye Mahallesi'ndeki çalışmada kanalda biriken çamur tabakası kaldırılarak taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, kış mevsimi öncesi beklenen yağışlar nedeniyle Kanal İnegöl'de sel ve su baskınlarını önlemek için iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

İnegöl Belediyesi, kış mevsimi öncesi yoğun yağışların yaşanabilmesi ihtimaline karşı tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar öncesinde sel ve su baskınlarına karşı Mesudiye Mahallesinde Kanal İnegöl bölgesinde iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı.

İnegöl Belediyesi ekipleri, yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kanal içerisinde temizlik çalışması yürütüyor. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, su akışını olumsuz etkileyebilecek unsurların temizlenmesi ve kanalın yağışlara karşı daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkınları ve baskın riskini en aza indirmeyi amaçlayan İnegöl Belediyesi, kanal temizliği öncesinde de bir yandan kent genelinde BUSKİ'ye destek amaçlı rögar temizliği gibi çalışmalar yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada kış mevsimi öncesi rutin tedbirler kapsamında Kanal İnegöl'de temizlik çalışması başlatıldığını söyledi. İş makineleriyle kanal içerisinde su akışını önleyecek zamanla biriken çamur tabakasının kaldırıldığını kaydeden Başkan Taban, "Yaşanabilecek yoğun yağışlara karşı bizler tedbirimizi alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız kanal içerisinde güzel bir çalışma yaptılar. Daha önce şehrin farklı noktalarında BUSKİ'ye destek amacıyla rögar temizlikleri de gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA
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