İnegöl Belediyesi'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu

İnegöl Belediyesi\'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu

İnegöl Belediyesi'nde yeni dönem başladı. Belediye Başkan Yardımcıları'nın görev dağılımları açıklandı.

15.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:27
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İnegöl Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen 4 isim belli olmuştu. Başkan Yardımcıları; Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş'in görev dağılımları da netleşti.

İnegöl Belediyesi'nde yeni dönem başladı. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Alper Taban'ın duyurduğu 4 yeni Başkan Yardımcısı bayram tatili sonrası görevine başlarken, Başkan Yardımcılarının görev dağılımları da belli oldu. Öte yandan Başkan Yardımcılığına getirilen Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş ile birlikte memur kadrosundan Başkan Yardımcısı olan Emin Dündar'ın da göreve devam edeceği açıklandı.

Görev dağılımlarına göre ise Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları şöyle oldu:

Fevzi Dülger; İmar İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü

Hasan Aydın; Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Mezarlık İşleri Müdürlüğü, beldeler ve köylerin sorumluluğu

Melih Ateş; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü

Derya Uysal Tuncay; Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Emin Dündar; Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

"Hep birlikte güzel işler yapacağız"

Görev dağılımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Yeni dönem ile birlikte bir yenilenme yaşandı. İnşallah 5 yıllık süreçte Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Daire Müdürlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde İnegöl'ümüz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymaya devam edeceğiz. Özellikle Başkan Yardımcılarımızın da görev ve sorumluluk alanlarının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini arzu ettiğimiz için her birini tek tek paylaşmak istedik. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin ve görev dağılımlarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu - Son Dakika

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