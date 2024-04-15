İnegöl Belediyesi\'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu

İnegöl Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen 4 isim belli olmuştu. Başkan Yardımcıları; Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş'in görev dağılımları da netleşti.
İnegöl Belediyesi'nde yeni dönem başladı. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Alper Taban'ın duyurduğu 4 yeni Başkan Yardımcısı bayram tatili sonrası görevine başlarken, Başkan Yardımcılarının görev dağılımları da belli oldu. Öte yandan Başkan Yardımcılığına getirilen Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş ile birlikte memur kadrosundan Başkan Yardımcısı olan Emin Dündar'ın da göreve devam edeceği açıklandı.
Görev dağılımlarına göre ise Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları şöyle oldu:
Fevzi Dülger; İmar İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü
Hasan Aydın; Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Mezarlık İşleri Müdürlüğü, beldeler ve köylerin sorumluluğu
Melih Ateş; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü
Derya Uysal Tuncay; Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Emin Dündar; Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
"Hep birlikte güzel işler yapacağız"
Görev dağılımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Yeni dönem ile birlikte bir yenilenme yaşandı. İnşallah 5 yıllık süreçte Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Daire Müdürlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde İnegöl'ümüz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymaya devam edeceğiz. Özellikle Başkan Yardımcılarımızın da görev ve sorumluluk alanlarının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini arzu ettiğimiz için her birini tek tek paylaşmak istedik. Durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin ve görev dağılımlarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › İnegöl Belediyesi'nde Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belli Oldu - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?