İnegöl Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Eğlenceli Proje - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Eğlenceli Proje

İnegöl Belediyesi\'nden 23 Nisan\'a Özel Eğlenceli Proje

İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocukların babalarının iş yerlerini bir günlüğüne devraldığı anlamlı bir video projesi hazırladı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23.04.2025 10:46  Güncelleme: 10:52
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde İnegöl Belediyesi, anlamlı ve eğlenceli bir projeye imza atarak babalarının iş yerlerinin başına geçen çocuklardan özel bir video hazırladı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hazırlanan özel videoda, çocuklar bir günlüğüne babalarının iş yerlerinin başına geçerek işletmeleri yönetti. Minik yöneticilerin neşesi ve heyecanı izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı. Videoda, farklı meslek gruplarından babaların yerini alan çocuklar esnaflıktan çaycılığa, bakırcılıktan lokantacılığa kadar birçok alanda görev aldı. Hem eğitici hem de farkındalık oluşturucu nitelikte olan bu özel proje, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

"Çocuklarımıza yeni fırsatlar elde ettirmek için çalışıyoruz"

Başkan Alper Taban "İnegöl'de işler değişti" notuyla yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücüne ve enerjisine hayran kalmamak elde değil. Onların bu heyecanını görmek bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Yarınımızın umudu çocuklarımıza yeni fırsatlar elde ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

İnegöl Belediyesi'nin çocuklara yönelik hazırladığı bu etkinlik, hem 23 Nisan coşkusunu yaşattı hem de toplumsal farkındalık oluşturdu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Eğlenceli Proje - Son Dakika

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