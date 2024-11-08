İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Yolda Parke Taş Uygulaması - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Yolda Parke Taş Uygulaması

İnegöl Belediyesi, Bahariye Mahallesi'nde 1600 m2 parke taş kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra köy içi yolların kaplanması için fen işleri müdürlüğünün çalışmalara hızla devam ettiğini belirtti.

08.11.2024 21:42
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Bahariye Mahallesi'nde yollar parke taşla kaplanıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde 1600 m2 parke taş kaplaması yapılıyor.

Bir yandan merkezde şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da merkezin konforunu kırsal mahallelere taşıyan uygulamalarıyla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolda 1600 m2 parke taş uygulaması yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yol kaplama çalışmaları devam eden Bahariye Mahallesini beraberindeki Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte ziyaret etti. Burada yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Başkan Taban, "Bahariye mahallemizde köy içerisinde 1 yolun kaplamasını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Toplamda 1600 m2 parke taş uygulaması yapılıyor burada. Parke taşlar geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmişti. Uygulaması ise İnegöl Belediyesi tarafından yapılıyor. BUSKİ'nin bölgede alt yapı çalışması yeni tamamlandığı için yol kaplaması bu yıla sarktı. Birkaç gün içerisinde ekiplerimiz çalışmayı tamamlayacaklar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Yolda Parke Taş Uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Yolda Parke Taş Uygulaması - Son Dakika
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