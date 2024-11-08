İnegöl Belediyesi'nden Bahariye Mahallesi'ne Yolda Parke Taş Uygulaması

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Bahariye Mahallesi'nde yollar parke taşla kaplanıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde 1600 m2 parke taş kaplaması yapılıyor.

Bir yandan merkezde şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da merkezin konforunu kırsal mahallelere taşıyan uygulamalarıyla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bahariye Mahallesinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolda 1600 m2 parke taş uygulaması yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yol kaplama çalışmaları devam eden Bahariye Mahallesini beraberindeki Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte ziyaret etti. Burada yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Başkan Taban, "Bahariye mahallemizde köy içerisinde 1 yolun kaplamasını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Toplamda 1600 m2 parke taş uygulaması yapılıyor burada. Parke taşlar geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmişti. Uygulaması ise İnegöl Belediyesi tarafından yapılıyor. BUSKİ'nin bölgede alt yapı çalışması yeni tamamlandığı için yol kaplaması bu yıla sarktı. Birkaç gün içerisinde ekiplerimiz çalışmayı tamamlayacaklar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.