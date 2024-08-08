İnegöl Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yuva - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yuva

İnegöl Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Yuva

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla 2024 yılı Ocak ayından bu yana İnegöl'de 178 köpek ve 88 kedi olmak üzere toplam 266 sokak hayvanı sahiplendirildi.

08.08.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla 2024 yılı Ocak ayından bu yana İnegöl'de 178 köpek ve 88 kedi olmak üzere toplam 266 sokak hayvanı sahiplendirildi.

İnegöl Belediyesi, bölgesinin en iyi tesisine sahip olan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde can dostlarına hem yuva oluyor hem yeni yuvalar buluyor. Hayvan hastanesi başta olmak üzere tesis içerisindeki barınak alanları ve diğer imkanlarla örnek olan İnegöl Belediyesi, hayvan sahiplendirme noktasında da ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu sayede hem sokaktaki hayvan popülasyonu azalıyor hem de can dostları özenle bakıldıkları yeni yuvalarına kavuşuyor.

Vatandaşa büyük kolaylık

Sokaktaki hayvan popülasyonunu en aza indirme adına kısırlaştırma noktasında da hummalı bir çalışma yürütülen merkezde, e-devlet üzerinden oluşturulan alan ile vatandaşlara hayvan sahiplendirmede büyük kolaylık sağlanıyor. Online olarak yürütülen işlemler neticesinde kedi veya köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlar oturdukları yerden aradıkları özellikteki hayvanı e-devlet üzerinden bulup sahiplenme için başvuru yapıyor. Akabinde İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahiplenilen hayvanın karnesini hazırlayıp cipleme işlemini ve ilk aşılarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Sahiplenme sonrası devam aşılar ise sahiplenen kişiye ait oluyor. Bu imkanlarla 2024 yılı başından bu yana İnegöl Belediyesi 88 kedi ve 178 köpek olmak üzere 266 hayvan sahiplendirdi.

Başkan Taban: "Şehrimizdeki tüm canlılardan sorumluyuz"

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan tüm canlılar üzerinde kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda sokaklarımızdaki kedinin, köpeğin, gökyüzünde uçan kuşun dahi üzerimizde hakkı varken, bizler de can dostlarımız için elimizden gelen imkanları seferber ediyoruz. Bölgemizin en kapsamlı, en büyük barınağına sahibiz. Hayvan hastanesiyle, barınak alanlarıyla bu noktada ciddi yatırımlarımız oldu. Civar illerden tedavi edilmeye getirilen hayvanlar dahi var. Hayvan sağlığı noktasında hassas davranıyoruz. Aynı şekilde hayvan sahiplendirme noktasında da vatandaşlarımızı teşvik edici çalışmalarımız var. İşlemleri de kolaylaştırarak daha fazla vatandaşımızın hayvan sahiplenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2024 yılının geride kalan 7 ayında 88 kedi ve 178 köpeği yeni yuvasına kavuşturduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yuva - Son Dakika

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