İnegöl Belediyesi\'nden Ulaşım Konforunu Artıracak Çalışmalar

İnegöl Belediyesi şehrin gelişim bölgelerinde bir yandan yeni yeni sokaklar açarken, bir yandan da yapılaşmanın başladığı alanlarda sathi kaplama çalışmalarıyla ulaşımda konforu sağlıyor.

Hem nüfus hem de yeni yapılaşma olarak hızlı bir büyüme ivmesi bulunan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi şehrin gelişim alanlarında hummalı bir çalışma sürdürüyor. Bir yandan yeni yeni sokaklar açılırken, bir yandan da yapılaşmaların başladığı alanlarda ulaşım konforunu sağlamak adına sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede; Yunusemre, Akhisar, Fatih, Ertuğrulgazi ve Şipali olmak üzere 5 mahallede 8 ayrı sokakta sathi kaplama çalışması yapılırken, Yunusemre Mahallesinde yeni sokak açılması çalışmaları da devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Yunusemre Mahallesinde yeni sokak açılması ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Taban, "Yunusemre Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Burada neler yapıyoruz? Öncelikle 2 ayrı noktada Ticaret ve Bizim Sokaklarda yol açma çalışmalarımız sürüyor. Ticaret Sokakta 135 metre uzunluk ve 10 metre genişliği olan sokakta 675 metreküp kazı yapıldı. bin 350 ton dolgu malzemesi serimi gerçekleştirildi. Bizim Sokakta da 120 metre uzunluk ve 10 metre genişliği olan sokakta 600 metreküp kazı yapıldı. bin 200 ton dolgu malzemesi serimi gerçekleştirildi" dedi.

Çalışmaları bir an önce tamamlayarak ulaşımda konforu sağlamak istediklerini kaydeden Başkan Taban, "Yine hem bu bölgede hem farklı mahallelerimizde sathi kaplama, yol kaplama çalışmalarımız var. 5 mahallede 8 ayrı sokakta sathi kaplama çalışması yapılıyor. Yunusemre, Akhisar, Fatih, Ertuğrulgazi ve Şipali mahallelerimizde toplamda bin 705 metre uzunluk ve 16 dekar alanda çalışma yapılıyor. Çalışmanın toplam maliyeti ise 7 milyon liradır. İlçemiz, hem nüfus olarak hem yeni yapılaşmalar olarak artıyor. Söz konusu bu mahallelerimizde de yeni yapılaşmalar oldukça fazla. Biz tabi vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için kademe kademe iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da sıcak asfalt ve konfor asfaltına dönüşmüş olacak bu uygulamalar. Bu 8 sokağımızda da çalışmaları bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu şekilde bu alanları kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - BURSA