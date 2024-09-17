İnegöl Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Milyon TL Eğitim Yardımı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Milyon TL Eğitim Yardımı

İnegöl Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Milyon TL Eğitim Yardımı

İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımları için başvurular 19-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Belediye Başkanı Alper Taban, her öğrenciye 2 taksit halinde toplam 5 bin TL destek verileceğini açıkladı.

17.09.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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İnegöl Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim yardımları için başvurular 19-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Belediye Başkanı Alper Taban, her öğrenciye 2 taksit şeklinde toplam 5 bin TL olmak üzere, bin öğrenciye 5 milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.

İnegöl Belediyesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ile birlikte yeni eğitim öğretim yılı eğitim yardımlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren bin öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında iki taksit halinde toplamda 5 bin TL eğitim yardımı yapılacağı açıklandı. bin 500 ilk ve ortaokul öğrencisine de biner TL'lik kırtasiye çeki yardımı yapıldığını kaydeden Başkan Taban, toplamda 6,5 milyon TL eğitim yardımı gerçekleştirileceğini söyledi.

"Dolu dizgin bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz"

Eğitim yardımlarına ilişkin yapılan basın toplantısında konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, şöyle konuştu: "İnegöl'ümüzün dört bir tarafında gerek üst yapı çalışmaları gerek kültür, sanat, spor, eğitim tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 5 ay oldu dönem başlayalı. Stratejik Planımızı hazırladık, Bakanlığımıza sunduk, meclisten geçirdik ve dolu dizgin bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Bugün de eğitim yardımlarımızla ilgili bir duyuru için burada toplandık. "Yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Okulların açılmasıyla beraber ilk ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye yardımlarımızı ulaştırdık. Bin 500 öğrencimize biner TL destek vermiştik. Umuteli Derneğimiz üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bu yardımı yapmıştık. Bugün de üniversite öğrencilerimize yapacağımız eğitim yardımlarının başvuru sürecini duyurmak için bir aradayız. Geçtiğimiz yıl bin öğrencimize 3 biner TL eğitim yardımı gerçekleştirmiştik. Şimdi bunu 5 bin TL olarak güncelliyoruz ve yine bin öğrencimize eğitim yardımlarını gerçekleştireceğiz. Gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak istiyoruz." dedi.

Başvuruların nasıl yapılacağını da aktaran Başkan Taban, "19-30 Eylül tarihleri arasında online olarak başvuruları alacağız. İnegöl Belediyesi e-belediye sayfasında yer alan e-başvuru sayfasından başvurularını yapabilecekler. Buradaki alanları eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalarını istiyoruz öğrencilerden. Bir aileden iki öğrenci varsa birine yardım yapılabiliyor. İkametin İnegöl'de olması gerekiyor. Hem lisans hem de ön lisans öğrencilerimiz başvuru yapabilecekler. Başvuru sonuçları da yine aynı portal üzerinden açıklanacak. Eğitim yardımları her yıl olduğu gibi yine bahar ve güz dönemlerinde iki taksit şeklinde Kasım-Ocak aylarında öğrencilerimizin hesaplarına yatırılacak. Eğitime yönelik daha başkaca katkı ve desteklerimiz de var. Yeri geliyor yeni bir eğitim yuvası için arsa desteği sağlıyoruz, yeri geliyor okul bahçelerinin bakım ve temizliği yapılıyor. Ben bu noktada öncelikle Milletvekilimiz Ayhan Salman ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş'a teşekkür ediyorum. Devlet kanadından alacağımız desteklerde öncelikle Bakanlıklarımızın kapılarını çalmamız gerekiyor. Bu noktada da Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımızın destek ve katkılarıyla eğitim öğretimde daha iyi imkanlar sağlanması adına bu destekleri onlar üzerinden almış oluyoruz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Milyon TL Eğitim Yardımı - Son Dakika

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