İnegöl Belediyesi'nden Yaşlılara Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Yaşlılara Ramazan Bayramı Ziyareti

İnegöl Belediyesi\'nden Yaşlılara Ramazan Bayramı Ziyareti

İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yaşlıları ziyaret ederek hediyeler takdim ediyor ve onların taleplerini dinliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği işbirliğiyle devam eden 'Bir İsteğim Var' projesi kapsamında yapılan bu ziyaretler, yaşlıların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik önemli bir destek sağlıyor.

27.03.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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İnegöl Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlıları ziyaret ederek hem bayram hediyesi takdim ediyor hem de bir istekleri ve talepleri olup olmadığı soruluyor.

İnegöl Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği marifetiyle 4 yıldır sürdürdüğü "Bir İsteğim Var" projesi kapsamında Ramazan Bayramı öncesi yaşlı ziyaretleri devam ediyor. Daha önce bu ziyaretlerle pek çok yaşlının gönlünü alan İnegöl Belediyesi, birçok yaşlı ailenin farklı talep ve önerisini yerine getirmişti. Çatı tamirlerinden ev tadilatlarına ve işitme cihazı teminine kadar yapılan yardımlarla 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülmüştü.

Her bayram ve kandil öncesi yapılan ziyaretler Ramazan Bayramı öncesinde de devam ediyor. İnegöl Belediyesi'nin çam sakızı çoban armağanı bayram hediyesini takdim eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri, aynı zamanda yaşlı vatandaşlara bir istekleri ve talepleri olup olmadığını soruyor. Geçtiğimiz yıl 253 yaşlıyı ziyaret eden ekipler, bu yıl da bayrama kadar 200'ü aşkın 65 yaş üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret etmiş olacak.

Yaşlılara yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak yaşlılara hürmet ömre berekettir düsturuyla hareket ediyor ve her an büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Onların duası bizim için her şeyden değerli. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Derneğimiz vasıtasıyla da her fırsatta yaşlılarımızı ziyaret edip isteklerini soruyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, küçükte olsa hediyelerle gönüllerini alıyoruz. Bu kapsamda son 1 aylık süreçte; düzenli yardım alan 109 yaşlımız, ramazan desteği alan 167 yaşlımız, evde temizlik yardımı alan 10 yaşlımız, bu ay muhtelif yardımlarda 24 yaşlımız, sıcak yemek yardımı alan 64 yaşlımız olmak üzere 374 büyüğümüze destek verdik. Bayram, kandil ve yılın her döneminde hazırlanan hediye paketleri ile ziyaretlerimiz ve Bir İsteğim Var projemiz de devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi de ekiplerimiz yine yaşlılarımızı ziyaret etmeye devam ediyor. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Her birine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Yaşlılara Ramazan Bayramı Ziyareti - Son Dakika

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