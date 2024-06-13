İnegöl Belediyesi'nin Spor Toto Desteğiyle Yapılan Akhisar Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

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İnegöl Belediyesi'nin Spor Toto desteği ile hayata geçirdiği Akhisar Spor Salonunda yapım çalışmaları sürüyor. Ekim ayında tamamlanması planlanan spor salonunun yüzde 35'lik kısmı tamamlandı. Projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada yapmayı planladığımız meydan da birleştirildiğinde, mahallemizin girişinde güzel bir yaşam alanı ortaya çıkmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin Ocak 2024'te ihalesini gerçekleştirdiği ve Spor Toto desteği ile yapımı gerçekleştirilen Akhisar Spor Salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 22 Şubat 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve inşaatına başlanan projenin 240 takvim gününde tamamlanarak 2024 yılının Ekim ayında hizmete girmesi hedeflenirken, şu anda yüzde 35'lik kısmının tamamlandığı ifade edildi. Zemin kat 2 bin 59 metrekare, asma kat 791 metrekare olmak üzere toplam 2 bin 850 metrekare alana sahip olan ve içerisinde; 150 metrekare, 368 metrekare ve 310 metrekarelik 3 adet antrenman salonu, 40 x 20 m standartlarda saha, 220 kişilik tribün, 4 adet sporcular için soyunma odası, 4 adet antrenör odası, 1 adet müdür odası ve 1 adet görevli odası, kantin ile bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunuyor.

Ekim ayında hizmete girecek

Spor salonunda devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sonrası projeye ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, "Bugün Akhisar Mahallemizdeyiz, burada Akhisar Spor Salonu inşaatımızda devam eden çalışmalarımızı incelemek üzere çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. İnşaatın ana karkası şu an ayağa kalkmış durumda. Bizim burada gençlerimizin kullanacağı kapalı bir spor merkezimiz, yapımız yoktu. Bunu sağlamak adına planlamamızı yaptık, ardından ihaleye çıktık. Bugün itibariyle de işin yüzde 35'lik kısmı tamamlandı. İşin yapım süresi 240 gün. Ekim ayında inşallah tamamlamak için yüklenici firmamız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Projenin detaylarından da bahseden Başkan Taban, "Yapımı devam eden spor salonunda zemin katta 2 bin 59 metrekare, asma katta da 791 metrekare olmak üzere toplamda 3 bin metrekareye yakın bir alana sahip olacağız. Ana salon da dahil olmak üzere içerisinde toplam 4 adet antrenman sahası yer alacak. İçerisinde yaklaşık 250 kişilik seyirci tribünü, sporcu soyunma odaları, antrenör odaları, yönetim odaları gibi alanlar bulunmakta. Spor Toto Teşkilatımızın, Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın burada çok ciddi destekleri var. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Spor Bakanımıza, Spor Toto Başkanımıza, Yatırımlar Genel Müdürümüz Süleyman Şahin ve Milletvekilimiz Ayhan Salman'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güzel bir yaşam alanı ortaya çıkmış olacak"

Salon ile birlikte planlanan meydan projesinin de yapımıyla güzel bir yaşam alanı ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Taban, "Salon tamamlandığında buradaki gençlerimiz özellikle hiç ayrılmayacakları, spor yapabilecekleri, yaz kış kullanabilecekleri güzel bir mekana kavuşmuş olacağız. Etrafındaki peyzaj çalışmaları ve otopark alanlarıyla güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Biliyorsunuz bizim burada bir meydan projemiz de var. Daha önce bölgede bulunan mülkiyeti bize ait yapıları tahliye ederek yıkımını gerçekleştirmiştik. Bu meydan da birleştirildiğinde mahallemizin girişinde güzel bir yaşam alanı ortaya çıkmış olacak. Şehrimize ve mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA