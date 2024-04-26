İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimleri Gastro İnegöl'de Misafir Etti - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimleri Gastro İnegöl'de Misafir Etti

İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimleri Gastro İnegöl\'de Misafir Etti

İnegöl Belediyesi, Veteriner Hekimler Günü nedeniyle İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimleri Gastro İnegöl'de misafir etti. İki kurumun temsilcileri, şehrin hayvan yetiştiriciliği ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına ilişkin istişarelerde bulundu.

26.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:16
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İnegöl Belediyesi, Veteriner Hekimler Günü nedeniyle İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimleri Gastro İnegöl'de misafir etti. İki kurumun temsilcileri, şehrin hayvan yetiştiriciliği ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Belirli gün ve haftalara özel düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İnegöl Belediyesi bu sabah İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerini misafir etti. Her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanırken, bunu fırsata çeviren İnegöl Belediyesi veteriner hekimlerle Gastro İnegöl'de buluştu. Sabah çorbası ikramı yapılan veteriner hekimlerle şehrin hayvan yetiştiriciliği ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına ilişkin istişareler yapıldı. İnegöl Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ile Hasan Aydın'ın katıldığı programda, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç'ta kurumun veteriner hekimleriyle birlikte yerini aldı. Veteriner hekimlere geçtiğimiz yıl İnegöl'de yaşanan şap hastalığı sürecinde İnegöl Belediyesi çalışmalarına ve hayvan pazarı işletimiyle üreticilere yönelik faaliyetlere verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimleri Gastro İnegöl'de Misafir Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimleri Gastro İnegöl'de Misafir Etti - Son Dakika
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