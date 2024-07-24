İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller işyerlerinin denetimini gerçekleştirerek, 78 işyerinden 3'üne cezai işlem uyguladı.

24.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller işyerlerinin denetiminde 78 işyerinden 3'üne farklı ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde fırınlara yönelik sürdürdüğü denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması adına ilçe genelinde fırın ve unlu mamuller iş yerlerinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğümüzün görevlerinden biri olarak halk sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik sürekli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede şehrimizdeki ekmek fırını ve unlu mamuller işyeri olmak üzere toplamda 78 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılıp incelenmiştir. Denetimler sonucunda işyerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilmiştir. 3 İşyerine ise cezai işlem yazılarak idari yaptırım uygulanmıştır"

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumak adına gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği duyururken, herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile İnegöl Belediyesi'ne 7/24 işyerleri hakkında ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınlara Yönelik Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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