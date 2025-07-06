İnegöl Cuma Mahallesi'nde Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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İnegöl Cuma Mahallesi'nde Yeni Otopark Hizmete Açıldı

İnegöl Cuma Mahallesi\'nde Yeni Otopark Hizmete Açıldı
06.07.2025 13:55  Güncelleme: 13:56
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İnegöl Belediyesi, Cuma Mahallesi'nde kamulaştırılan alanda 22 araçlık yeni otopark düzenlemesi yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban, otoparkın vatandaşların hizmetine sunulmasıyla birlikte trafik düzeninin sağlanacağını belirtti.

İnegöl Belediyesi'nin Cuma Mahallesinde 2023 yılında kamulaştırdığı ve 2024 yılında yıkımını gerçekleştirdiği Akıncılar Sokaktaki alan, otopark uygulaması yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

İnegöl Belediyesi'nin özellikle mahalle aralarında sıkışıklığı gidermek ve trafik ile parklanma düzenini sağlamak adına sürdürdüğü otopark uygulamalarına Cuma Mahallesinde bir yenisi daha eklendi. Akıncılar Sokakta 2023 yılında kamulaştırmaları yapılan ve 2024 yılında üzerindeki yapılar yıkılarak otopark uygulamasına hazır hale getirilen alan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmasıyla düzenli otoparka dönüşüyor.

Vatandaşlara hizmet vermeye hazır hale gelen alanda yapılan son rötuşları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler ile Cuma Mahallesi Muhtarı Hülya Bulun ile birlikte otopark alanını inceleyen Başkan Taban, "İnegöl'ümüzü güzelleştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha mutlu, daha ferah şekilde yaşayabilmeleri adına öngördüğümüz sorun, problem, bizlere iletilen öneri ve tavsiyeleri dikkate alarak çalışmalarımızı olgunlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

İnegöl'de 10 yıl içinde 165 bin araç öngörülüyor

Cuma Mahallesinde otopark düzenlemesiyle ilgili adımlar atıldığını kaydeden Başkan Taban, "Burada geçmişte 15 araçlık bir otopark alanı oluşturulmuştu. Devamında yapılan çalışmalar neticesinde de mülkiyet problemi çözülen alanda ilave düzenli otoparklarımızın uygulamasını yapıyoruz. Şehrimizde araç sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 165 bin bandına çıkacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim daha fazlaca otopark alanları üreterek trafiği disipline edecek adımlar atarak vatandaşlarımızın hem daha akıcı bir trafik hem de aynı zamanda daha konforlu bir parklanma alanı elde edilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

22 araçlık otopark vatandaşın hizmetine sunuluyor

Başkan Alper Taban, düzenlemesi yapılan alanda 22 araçlık otoparkın vatandaşın kullanımına kazandırıldığını da hatırlatarak, "Çalışma kapsamında 450 metrekare parke taş uygulanacak. Yine aydınlatma için de alanda altyapılar oluşturuldu. Bu otoparkı oluşturmak için alanda 2 ayrı kamulaştırma çalışması yapıldı. 528 ada 91 parselin park alanında kalan 68 metrekarelik kısmı 2023 yılı Ocak ayında kamulaştırıldı. Yine 528 ada 92 parselin de yol ve park planlı alanda kalan 243 metrekarelik kısmı da 2023 yılı Nisan ayında kamulaştırılmıştı. 2024 yılı Şubat ayında da bu alanlardaki 4 binanın yıkımını ekiplerimiz yapmıştı. Bugün de düzensiz alanlar düzenli otoparka dönüştürülüyor. Vatandaşlarımız da burada otopark tanımlı bir alana sahip olmuş olacak. Vatandaşlarımızdan da özellikle çizgili alanlara park ederek maksimum parklanmaya erişilmesi için dikkat etmelerini rica ediyoruz. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Cuma Mahallesi'nde Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika

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