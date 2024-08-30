İnegöl\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı, İnegöl'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İnegöl'deki Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlandı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Alagöz, Garnizon Komutanı Binbaşı Abdullah Gençay, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği üyesi Gaziler ile ilçe protokolünün katıldığı törene vatandaşlar da eşlik etti. İnegöl Belediyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende ise, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi sundukları tiyatral gösterilerle beğeni topladı.

Son olarak kaymakamlık makamında Kaymam Eren Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Abdullah Gençay ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın tebrikleri kabul etti. - BURSA