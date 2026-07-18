Zabıta ekiplerinden döner salonlarına denetim - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinden döner salonlarına denetim

Zabıta ekiplerinden döner salonlarına denetim
18.07.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde 97 döner salonunu hijyen, ruhsat, fiyat etiketi gibi konularda denetledi. 4 işletmeye aykırılıklar nedeniyle işlem yapılırken, diğer işletmelere uyarılarda bulunuldu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim faaliyetleri kapsamında döner salonlarını mercek altına aldı. 97 döner salonu denetimden geçti.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, son olarak döner salonlarını mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 97 döner salonunu denetledi.

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet gösteren 97 adet Döner Salonu faaliyet kolundaki işyerlerine yönelik denetim yapılmıştır. 4 işyerine mevzuata aykırılığı tespit edilen konular hakkında işlem yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, müzik yayını, kamusal alan işgali vb. konular hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta ekiplerinden döner salonlarına denetim - Son Dakika

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