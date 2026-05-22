İnegöl protokolü bayramlaşma töreninde buluştu

22.05.2026 14:43  Güncelleme: 14:45
İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde düzenlenen protokol bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Milletvekili Ayhan Salman ve Kaymakam Eren Arslan konuşmalarında huzur, adalet ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Törenin ardından protokol üyeleri çeşitli kurumları ziyaret etti.

İnegöl'de protokol bayramlaşma töreni bayram tatili süreci öncesi son mesai gününde gerçekleştirildi. Bu sabah 10.00'da İnegöl Belediye binası önündeki sergi salonunda yapılan törende ilçe protokolüyle birlikte siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının idarecileri ve temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Bayramlaşmayla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl bayramlaşma programının erkene çekildiğini hatırlattı. Program vesilesiyle tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Taban, "Hem kurban ibadetlerimizin hem de kutsal topraklarda hac ibadetlerini yapanların ibadetlerini rabbim kabul etsin. Hepimizin bir ödevi, hepimizin bir görevi var. Herkes azami gayreti ortaya koyacak ve günün sonunda biz İnegöl'den sorumluyuz, burada halkımızın mutlu olmasından mesulüz. Bunun gerçekleşmesi çok kıymetli. O zaman biz de kendimizi mutlu ve başarılı hissediyoruz. Buradan sonra da bayramlaşma programları ziyaretler devam edecek. Ben bir kez daha şehrimizde, ülkemizde ve tüm İslam coğrafyasında huzurlu bir bayram olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise maalesef dünyada haksızlık ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemin yaşandığına dikkat çekerek; "Cumhurbaşkanımızın hep söylediği, dünya beşten büyüktür kavramını belki diğer dünya ülkeleri de yeni yeni anlıyor. Daha adil bir dünyanın ne kadar gerekli olduğunu hep beraber görüyoruz. Haklı olmanızın hiçbir faydası yok. Bugün dünyada haklı olanın değil, güçlü olanın sözü geçiyor. Dolayısıyla başta Türk milleti olarak bizler Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye ve sonrasında daha güçlü bir İslam coğrafyasını tesis edersek bayramlarımız da diğer günlerimiz de o zaman daha güzel geçecek, dünya da daha adil bir hale gelecek. Ben bu vesileyle her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan da "İçerisinde idari iznin de olduğu uzunca bir bayram tatiline giriyoruz. Belki memleketlerine gidecek kamu görevlilerimiz olacak, başka şehirlerde akraba ziyaretleri yapacak olanlar olur düşüncesiyle ve aynı zamanda kurbanın fiziki uğraş gerektiren bir ibadet olması nedeniyle bayramlaşmayı son mesai gününde yapalım istedik. İnşallah hayırlı bir bayram olur. Ben de hem inanç hem gönül coğrafyamız için kanın ve gözyaşının dindiği, savaşları konuşmadığımız bir dünya ve bayram günleri diliyorum. İnegöl'ümüz için tüm kurumlarımız bayrama ilişkin halkımızın huzur ve güvenliği noktasında görevlendirmelerini yapıp tedbirlerini aldı. Ben bu vesileyle hepinize iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni protokol üyelerinin ziyaretleriyle devam etti. İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezini ziyaret eden protokol üyeleri akabinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü, Huzurevi ve Bursa Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
