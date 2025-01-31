İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşması

Geniş Video İzle

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Halit Paşa Camii'nde Süleymaniye Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmada mahalle sorunları konuşuldu ve vatandaşların talepleri dinlendi.

31.01.2025 13:58  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlik ve beraberlik sofrası Halit Paşa Camii'nde kuruldu

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Halit Paşa Camiinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Halit Paşa Camiinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu kez Halit Paşa Camisinde Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

"Bereket sofraları mahallelerimizin eksiklerini sizlerden duymanın vesilesidir"

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Her hafta Cuma sabahı bir mahallemizde, bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları da bir vesile kılıp vatandaşlarımızla gitmişken bizlere bir soruları varsa onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada, meclis üyelerimizi, AK Partimizin kıymetli yöneticileri ve muhtarımız burada. Bereket Sofraları mahallelerimizin eksikliklerini bizzat sizlerden duymanın vesilesidir. " dedi.

"Sizler en iyi denetleyicisiniz

Vatandaşlara belediyenin gören gözü, duyan kulağı olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Alper Taban, "Gördüğümüz eksiklik varsa öneri ve tavsiyelerinizi 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarımızdan bizlere sürekli olarak iletiyor olmanız kıymetlidir. Bu şehrin eksikliklerini hep birlikte çözümleyip bertaraf edebiliriz. Örneğin halk otobüslerinde 60 bine yakın vatandaşımız yolculuk yapıyor. Her otobüste neler yaşanıyor anında haberdar olamayabiliriz. Ancak vatandaşlarımız sağ olsunlar başkanım burada şu konu olmuş, burada bu problem var dediğinde konunun ilgililerine de bu sorunları iletiyoruz. Aynı zamanda sorunların çözümü için bizlere gelen bildirimlerin takipçisi oluyoruz. Amacımız her bir vatandaşımızın şikayetini teşekküre dönüştürmek. Bu nedenle sizlerin bildirimleri çok kıymetli. Her an sahada olan sizler en iyi denetleyici ve kontrol edenlersiniz. Gerek bizlere, gerek muhtarlarımıza, gerekse de teşkilatımıza ilettiğiniz zaman bizler de daha hızlı bir şekilde harekete geçip çözmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmalar sonrası vatandaşlar beklenti ve taleplerini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a ileterek doğrudan ilgilileri ile paylaşılmasını sağladı. Vatandaşlarla bir süre yapılan sohbet sonrası buluşma hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alper Taban, Politika, İnegöl, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Bereket Sofrası Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.