İnegöl'de Binlerce Kişi İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İnegöl'de Binlerce Kişi İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

İnegöl\'de Binlerce Kişi İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde düzenlediği iftar programında yaklaşık 4000 kişiyi buluşturdu. Başkan Bozbey, ilçedeki altyapı sorunlarına hızla çözüm bulduklarını açıklayarak temiz su ve hava için çalışmalar sürdüğünü belirtti.

12.03.2025 14:58  Güncelleme: 15:01
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl ilçesinde düzenlediği iftar programında yaklaşık 4000 kişi oruçlarını birlikte açtı. İnegöl'de yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını göreve geldikten sonra hızla ele aldıklarını belirten Başkan Bozbey, "Yıllarca asbestli borulardan su içtiniz. Bunları bir an önce değiştirmek, musluklardan temiz su ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları İnegöl ile devam etti. Merpa Kapalı Pazar Alanı'nda yaklaşık 4000 kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve İnegöllüler katıldı. İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Biz insanı önceliyoruz"

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Her akşam bir ilçede iftar programına katılarak 17 ilçeyi dolaştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, İnegöl'ün her zaman önemli ve özel bir ilçe olduğunu dile getirdi. İnegöl'ün sorunlarını bildiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Bugüne kadar çözülmemiş olan altyapı çalışmalarını göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldık. Yıllarca asbestli borulardan su içtiniz. Bunları bir an önce değiştirmek, musluklardan temiz su ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kanalizasyon ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Asfalt çalışmalarını da yakın zamanda tamamlıyoruz. İnegöl artık hiçbir zaman susuzluk çekmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Temiz çevre ve temiz hava da bizim için çok önemli. Bursa'nın en kirli havası maalesef İnegöl'de. Biz insanı önceliyoruz. İnsanın sağlığına kim zarar veriyorsa onun karşısındayız. Hava kirliliği konusunda önemli adımlar atıyoruz. İnegöllülerin yüzünü gülümsetmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, iftar sonrası İnegöl Orhaniye Spor Kulübü'nü ve Cerrah Spor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yönetimi ve sporcularla bir araya geldi. Daha sonra Çeltikçi Kahvehanesi'nde vatandaşlarla buluşarak taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, İnegöl ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise İnegöl Cerrah Mahallesi Merkez Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Binlerce Kişi İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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