İnegöl'de Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'de Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi

İnegöl'de taksicilik yapan Memduh Bayrak, içerisinde altın, döviz ve para dolu çanta buldu. Çantanın sahibi zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek teslim edildi.

12.06.2024 16:36
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İnegöl'de taksicilik yapan Memduh Bayrak, içerisinde altın, döviz ve para dolu çanta buldu. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen duyarlı vatandaşın başvurusu sonucu çantanın sahibi bulunarak teslim edildi.

İnegöl AVM taksi durağında esnaflık yapan taksici Memduh Bayrak, durağın yan tarafında çanta buldu. Çantanın içini açıp kontrol eden Bayrak, içinde yüklü miktarda altın, dolar ve para olduğunu gördü. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne müracaat eden taksici esnafı, sahibinin bulunup teslim edilmesi için çantayı zabıta ekiplerine verdi.

Tutanak tutularak alınan çantada yapılan inceleme neticesinde çanta sahibinin kimliği zabıta ekiplerince tespit edildi. Telefonla ulaşılan çanta sahibi, İnegöl Belediyesi'ne gelerek kaybettiği çantasını teslim aldı. Örnek bir davranış sergileyen taksici Memduh Bayrak'a da teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Bulunan Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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