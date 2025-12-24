İzleme Değerlendirme Merkezi, mağduriyeti önledi - Son Dakika
Yerel

İzleme Değerlendirme Merkezi, mağduriyeti önledi

İzleme Değerlendirme Merkezi, mağduriyeti önledi
24.12.2025 15:08  Güncelleme: 15:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, bulduğu 40 bin TL'yi sahibine teslim ederek takdir topladı. Olay, İnegöl Belediyesi'nin İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin güvenlik katkısını gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, hem duyarlı bir vatandaşın örnek davranışını hem de İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin şehrin huzur ve güven ortamına sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi. 40 bin TL parasını düşüren vatandaş kameralardan tespit edildi. Bulduğu parayı sahibine teslim eden kişi ise davranışıyla takdir topladı.

Yeni Belediye binasının bulunduğu kavşakta motosikletiyle seyir halinde olan Murat Uysal, içerisinde 40 bin TL bulunan çantasını düşürdü. Bir süre sonra aynı bölgeden bisikletiyle geçen Mohamad Maktabı isimli kişi, çantayı fark etti. Maktabı, çanta içerisindeki yüklü miktardaki parayı görünce tereddüt etmeden İnegöl Belediyesi'ne gelerek durumu yetkililere bildirdi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmada, önce parayı düşüren kişi tespit edildi. Ardından parayı düşüren kişinin motosikletinin plakasından Murat Uysal'a ulaşıldı. Belediyeye davet edilen Murat Uysal'a, kaybettiği çanta ve içindeki para eksiksiz şekilde teslim edildi.

Yaşanan bu olay İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin faydası ve önemini de ortaya çıkarmış oldu. Merkezin yalnızca ceza yazmak için değil, şehirde huzur ve güven ortamının sağlanması, kayıp eşyaların bulunması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi için de önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekti. Kamera sistemleri sayesinde benzer olayların kısa sürede çözüme kavuştuğu vurgulanırken, merkezin İnegöl'de güvenli şehir anlayışının önemli bir parçası olduğu kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzleme Değerlendirme Merkezi, mağduriyeti önledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İzleme Değerlendirme Merkezi, mağduriyeti önledi - Son Dakika
