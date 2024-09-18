İnegöl'de Emekli Polis Aydın Eryaşar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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İnegöl'de Emekli Polis Aydın Eryaşar İçin Tören Düzenlendi

İnegöl\'de Emekli Polis Aydın Eryaşar İçin Tören Düzenlendi

Mide kanserine yenik düşen emekli polis Aydın Eryaşar için İnegöl Emniyet Müdürlüğünde resmi bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Eryaşar, sevenleri ve emniyet camiası tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

18.09.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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İnegöl'de, yakalandığı kansere yenik düşen emekli polis Aydın Eryaşar için İlçe Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru Aydın Eryaşar (53), hayatını kaybetti. 6 ay önce mide kanserine yakalanan İnegöl'ün sevilen polisi Aydın Eryaşar, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eryaşar'ın ölümü Emniyet camiasını yasa boğdu.

Tören düzenlendi

Eryaşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Bahçede düzenlenen törende yapılan duaların ardından Eryaşar'ın naaşı, cenaze namazı için camiye götürüldü. İkindi namazını müteakip Alanyurt Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eryaşar'ın naaşı, İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Emekli Polis Aydın Eryaşar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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