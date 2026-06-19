Bursa\'da yürek ısıtan kurtarma anı kameraya yansıdı

İnegöl Belediye Meydanı'nda bulunan süs havuzunda yürekleri ısıtan bir kurtarma anı yaşandı. Havuza düşerek çırpınmaya başlayan bir karga, çevredeki duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, süs havuzunun içinde çaresizce çırpınan ve sudan çıkamayan kargayı fark eden bir vatandaşın hızla havuz kenarına geldiği görülüyor. Hiç tereddüt etmeden kuşa uzanan duyarlı vatandaş, ıslanmış ve bitkin haldeki kargayı sudan çıkararak güvenli bir alana bıraktı.

Başkan Alper Taban'dan Hadis-i Şerifli teşekkür

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Taban, paylaşıma Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) "Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin" hadis-i şerifini ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye meydanımızdaki süs havuzuna düşen kargayı fark ederek kurtaran vatandaşımızı duyarlılığı ve örnek davranışı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA