İnegöl'de Kanserle Mücadele Eden Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Kanserle Mücadele Eden Doktor Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Kanserle Mücadele Eden Doktor Hayatını Kaybetti

İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı İnci Güçtürk, akciğer kanserine yenik düştü.

22.09.2024 13:45
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Bursa'nın İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı İnci Güçtürk (43), yakalandığı kansere yenik düştü.

İnegöl Devlet Hastanesinde akciğer kanseri tedavisi gören doktor Güçtürk, dün akşam hayatını kaybetti. Doktorun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi girişine getirildi. Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze, öğle namazını müteakip Ortaköy Mahallesi Caminde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Hayrettin Göçmen ile doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Başhekim Hayrettin Göçmen, "Yüreğimize bir ateş daha düştü. Hastane mesai arkadaşım, kardeşim, komşum Çocuk Hastalıkları Uzmanı İnci Güçtürk, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dünyada çektiği sıkıntılar ahirette kefareti olacaktır inşallah. Hastalarına kendi çocuğu hassasiyetinde yaklaşan, kalbi çok güzel genç bir hekimi kaybettik. Acımız tarifsiz. Mevlam kendine rahmet eylesin başta ailesi olmak üzere hepimize sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hastane, Sağlık, İnegöl, Yerel, Çocuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Kanserle Mücadele Eden Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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