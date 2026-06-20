BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda İnegöl İlçesi Akhisar mahallesi, Emir Sokak ve Bahadır Sokak civarında 22 Haziran 2026-28 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA
Son Dakika › Yerel › İnegöl'de Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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