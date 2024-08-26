İnegöl'de Su Kesintisi Yapılacak

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BUSKİ trafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, Altıntaş Mahallesi ve civarında 27 Ağustos 2024 tarihi 08.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA