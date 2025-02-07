İnegöl'de Taşımalı Eğitime Kar Tatili

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün (Cuma) kar tatili verildiği açıklanırken, merkezdeki tüm okullarda eğitimin devam edeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 Cuma günü sadece taşıma ile gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BURSA