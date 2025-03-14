İnegöl'de Tıp Bayramı Kutlaması: Sağlık Çalışanlarına Çiçek Hediye Edildi - Son Dakika
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İnegöl'de Tıp Bayramı Kutlaması: Sağlık Çalışanlarına Çiçek Hediye Edildi

İnegöl\'de Tıp Bayramı Kutlaması: Sağlık Çalışanlarına Çiçek Hediye Edildi

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi.

14.03.2025 16:47  Güncelleme: 16:51
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AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 Mart Tıp Bayramında İnegöl'ün hekimlerini unutmadı. Başkan Taban, bugün beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sadık Ünalan ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi

İnegöl Devlet Hastanesi'nde Başhekim Hayrettin Göçmen ile hastane yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki heyet, hastane yönetim kadrosuyla toplantı salonunda bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerin ardından hastanedeki hekimler tek tek dolaşılarak Tıp Bayramları kutlandı, sağlık çalışanlarına çiçek hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Tıp Bayramı Kutlaması: Sağlık Çalışanlarına Çiçek Hediye Edildi - Son Dakika

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