İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ile 1 tıra çarptı; 2 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Ahmet K.(69) yönetimindeki 42 U 3114 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü A.O.(53) yönetimindeki 16 AG 883 plakalı otomobile, ardından sürücü C.A.(44) yönetimindeki 54 AHS 636 plakalı otomobile ve sürücüsü M.Y.(51) yönetimindeki 16 KPE 28 plakalı TIR'a çarparak durabildi. Kaza sonucu 42 U 3114 plakalı otomobilin sürücü Ahmet K. ve yanındaki eşi Safiye K.(62) Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA