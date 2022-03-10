İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı - Son Dakika
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İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı

10.03.2022 15:38
İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı

İnegöl Ertuğrul Gazi Caddesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılan akıllı kavşak uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları da başladı.

İnegöl Ertuğrul Gazi Caddesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılan akıllı kavşak uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları da başladı. Yeni uygulamaya göre; Zafer Caddesi, Sanayi Caddesi ve Hasan Koyuncu Sokak ile Tetik Sokak tek yön olarak işleyecek.

Ertuğrulgazi Caddesi'ni de kapsayacak şekilde Pazartesi Pazarı bölgesi ve sanayi içi trafiğini düzene sokacak düzenlemelerde sona gelindi. Ertuğrul Gazi Caddesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılan akıllı kavşak uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları da başladı.

Yeni uygulamaya göre; Zafer Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesinden giriş yönünde tek yön olarak işleyecek. Sanayi Caddesi ise Osmanbey Caddesinden giriş yapılarak Ertuğrulgazi Caddesine gidiş yönünde tek yön oldu. Osmanbey Caddesini Kasımefendi Caddesi ile bağlayan akslardan biri olan Hasan Koyuncu Sokak da Osmanbey Caddesinden giriş yapılarak Kasımefendi Caddesi yönünde tek yön oldu.

Bu uygulama ile birlikte bölgede trafik akışının daha da rahatlaması hedeflenirken, tek yön uygulamalarının yapıldığı yerlerde emniyet ve zabıta ekipleri de uygulamalar yapıyor. - BURSA

İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı
İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı
İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, İnegöl, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl sanayi bölgesinde tek yön uygulamaları başladı - Son Dakika


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