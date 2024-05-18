İngiliz Turistin Küllerinin Denize Dökülmesi Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İngiliz Turistin Küllerinin Denize Dökülmesi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turistin, ölen yakınlarının küllerini denize dökmesinin ardından yaşanan tartışma ve olayın görüntüleri ortaya çıktı. Küllerin denize dökülmesi sağlık açısından zararlı olabileceği yönündeki tepkilere uzmanlar açıklama yaparak bakteri bulunmadığını belirtti.

18.05.2024 21:37
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İngiliz turistin küllerinin denize dökülmesi olayının görüntüleri ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir grup İngiliz turistin, ölen yakınlarının küllerini denize dökmesinin ardından "sağlık" tartışması yaşanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 13 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntüler de ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek küllerin denize dökülmesini sağlık açısından zararlı olabileceğini savunurken, tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi. İngiliz turistin küllerinin denize bırakılması için Uzunyalı sahilinde düzenlenen törene ait ortaya çıkan görüntülerde ise denizin kıyısına kadar giren bir grup İngiliz turistin, külleri denize bırakması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiliz Turistin Küllerinin Denize Dökülmesi Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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