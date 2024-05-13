İngiliz Turistler Marmaris'te Ölen Yakınlarının Küllerini Denize Döktü - Son Dakika
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İngiliz Turistler Marmaris'te Ölen Yakınlarının Küllerini Denize Döktü

İngiliz Turistler Marmaris\'te Ölen Yakınlarının Küllerini Denize Döktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Olayı görenler, bu durumun sağlık açısından zararlı olabileceğini belirtirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri denizden numune alacak.

13.05.2024 18:08
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü.

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris'i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiliz Turistler Marmaris'te Ölen Yakınlarının Küllerini Denize Döktü - Son Dakika

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