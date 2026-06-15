İngiltere'de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
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İngiltere'de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

15.06.2026 11:32
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Başbakan Starmer, 16 yaşından küçükler için sosyal medya yasağının 2027 baharında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını duyurarak, yasağın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe gireceğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın, Downing Street'te düzenlediği basın toplantısında 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını duyurdu. Yasağın 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe gireceğini dile getiren Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sitelerin yasaklanmasının yanı sıra, çocukların yabancılarla konuşmasına izin veren oyun ve canlı yayın hizmetlerine karşı da önlem alınacağını söyledi.

Tam bir yasağın doğru seçim olduğunun altını çizen Starmer, bu karara bir ebeveyn olarak vardığını kaydetti. Starmer, "Kendi çocuklarım için tek istediğim şey onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Bence her ebeveynin istediği budur" dedi. Sosyal medyanın çocuklar için güvenli bir ortam olmadığını kaydeden Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini sözlerine ekledi. Sosyal medya platformlarının "zorbaların çocukları taciz etmesini ve istismar etmesini kolaylaştırdığını" kaydeden Starmer, bunun insanların ruh sağlığına zararlı olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, sosyal medyanın çocukların ödevlerini yapmalarını, kitap okumalarını, arkadaşlarıyla oynamalarını ve makul bir saatte yatmalarını engellediğini bildirerek "Bu çok önemli bir şey gibi görünmeyebilir. Ancak bunlar bir çocuğun yetişkine dönüşmesine yardımcı olan faaliyetler. Dürüst olmak gerekirse, bu nesil için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yasak ebeveynler tarafından memnuniyetle karşılanacak"

Bu teknolojiyle, ebeveyn olarak ne yapacağını bilmenin zor olduğunu aktaran Starmer, "Bence çoğu ebeveyn bunu memnuniyetle karşılayacak" dedi.

"Kolay olmayacak"

Hükümetin daha güçlü, daha adil bir İngiltere inşa etmek için teknolojinin gücünden yararlanması gerektiğine inandığını da kaydeden Başbakan Starmer, yasağa ilişkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu mesajın yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğu konusunda taviz vermeye niyetim yok. Bu yüzden bu yasak uygulanmalı ve uygulanacak da. Kolay olmayacak."

Bazı teknoloji şirketlerinin, insanların durumun değiştirilemez olduğunu düşünmesini istediğini belirten Starmar, "Bu tür öğrenilmiş çaresizliğe direnmeliyiz. Sadece bir yasağı gündeme getirmiyoruz" dedi.

İlk ülke Avustralya

Avustralya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke oldu ve geçen aralık ayında 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini engellemişti. Yunanistan, nisan ayında yaptığı açıklamada 2027 Ocak ayından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurmuştu.

Fransa, Danimarka ve Polonya da İngiltere gibi sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere'de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

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