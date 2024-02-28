İngiltere'de Havacılık Tutkunu Bir Kişi Evini Boeing 737 Simülatörüne Dönüştürdü - Son Dakika
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İngiltere'de Havacılık Tutkunu Bir Kişi Evini Boeing 737 Simülatörüne Dönüştürdü

İngiltere\'de Havacılık Tutkunu Bir Kişi Evini Boeing 737 Simülatörüne Dönüştürdü

Alberto Paduanelli isimli bir kişi, 3,5 yılda 130 bin sterlin harcayarak evinin garajını gerçeği aratmayan bir Boeing 737 simülatörüne dönüştürdü. Uçuş simülatörü, gerçek ve canlı haritaların yanı sıra güncel hava durumu bilgilerini içeriyor ve British Airways ve Ryanair pilotlarının da ilgisini çekiyor. Paduanelli, simülatörü kullanarak havacılık tutkunlarına dört bir yanındaki havalimanlarına uçma fırsatı sunuyor.

28.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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İngiltere'de havacılık tutkunu 43 yaşındaki Alberto Paduanelli, 3,5 yılda 130 bin sterlin harcayarak evinin garajını gerçeği aratmayan bir Boeing 737 simülatörüne dönüştürdü.

İngiltere'nin Hampshire bölgesine bağlı Sherfield-On-Loddon'da tıbbi cihaz denetmeni olan Alberto Paduanelli, evinin garajını Boeing 737-800 kokpitine çevirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Havacılık tutkununun hayalini gerçekleştirmesi 3,5 yılını aldı. Gerçek ve canlı haritaların yanı sıra güncel hava durumu bilgilerinin yer aldığı uçuş simülatörü, British Airways ve Ryanair pilotlarının da ilgisini çekti. İngiliz medyasına röportaj veren Paduanelli, "British Airways pilotu simülatörün beklentilerini aştığını söyledi. Hatta bana simülatörümün gerçek bir uçaktan daha fazla modüle sahip olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Korona virüs salgınında toplam 130 bin sterlin harcayan Paduanelli, gerçeğini aratmayan uçuş simülatörüyle kendisi gibi havacılık tutkunlarına da dört bir yanındaki havalimanlarına uçmak için simülatörü kullanma fırsatı sunmaya başladı.

"Baba-oğul deneyimi olarak birlikte bir şeyler inşa etmenin harika olacağını düşündüm"

Paduanelli, "Küçüklüğümden beri hayalim gerçek, tamamen işlevsel bir kokpit inşa etmekti. 3 yaşındaydım, amcam bizi ziyarete gelmişti, İtalyan ordusunda pilot olduğu için havacılığa da meraklıydı. Bana ve kardeşime hediye olarak içinde uçuş simülatörü oyununun olduğu küçük bir disket getirdi. O zamanlar bu küçük oyun benim için her şeydi, tüm bu düğmelere basmanız gereken küçük bir Cessna kokpiti vardı ve bir şeyler hareket ediyordu. İlk defa böyle bir şey görüyordum ve çok etkileyiciydi. Ben büyüdükçe teknoloji de büyüdü. Farklı şirketlerden giderek daha fazla simülatör piyasaya çıktı ve süreç aynıydı, oyunu bir bilgisayara kuruyorsunuz, bir joystick bağlıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Yıllar geçtikçe simülasyon ve kontroller giderek daha gerçekçi hale gelmesine rağmen hiçbir zaman gerçek bir pilot gibi hissetmediniz, çünkü sahip olduğunuz tek şey bir joystick ve klavyeydi. Sonunda, eğer param ve yeterli alanım olursa bir gün gerçek bir kokpit, yüzde 100 işlevsel bir kokpit inşa edebileceğimi hayal etmeye ve planlamaya başladım" dedi. İki çocuk babası olan Paduanelli, 3 yıl önce ailesiyle birlikte büyük bir eve taşındığını belirterek, "7 ve 10 yaşlarında çocuklarımla bir şeyler yapmak istedim ve baba-oğul deneyimi olarak birlikte bir şeyler inşa etmenin harika olacağını düşündüm. Onlar da havacılığa meraklılar ve bu herkes için mükemmel bir zaman ve mükemmel bir projeydi. Çok seyahat ediyorum ve bu nedenle sadece hafta sonlarımı proje üzerinde çalışarak geçirebiliyordum. Bu projeye 130 bin sterlin harcadım, ancak zengin bir adam olduğum yanılgısına kapılmayın. Sadece çok tutkulu olduğum bir şeye para harcadım" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere'de Havacılık Tutkunu Bir Kişi Evini Boeing 737 Simülatörüne Dönüştürdü - Son Dakika

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