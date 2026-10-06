İngiltere'de yağmur yağarken İngiliz turistler Marmaris'te ekim ayında denize giriyor - Son Dakika
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İngiltere'de yağmur yağarken İngiliz turistler Marmaris'te ekim ayında denize giriyor

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İngiltere\'de yağmur yağarken İngiliz turistler Marmaris\'te ekim ayında denize giriyor
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İngiltere'nin yağmurlu havasından uzaklaşan İngiliz turistler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ekim ayında denize girip su sporları yaparak tatilin keyfini sürüyor. Turizmci Erkan Perhiz ise sezonun geçen yıla göre biraz düşük geçtiğini, ancak denizin hâlâ sıcak olduğunu söylüyor.

İngiltere'nin yağmurlu havasından uzaklaşan turistler, Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te ekim ayında denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Kimi ilk kez geldiği ilçeyi "Şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil" sözleriyle anlatırken, kimi de tatil tercihini yıllardır Marmaris'ten yana kullandıklarını anlattı.

Marmaris, Ekim ayında da İngiliz turistlerin tatil için tercih ettiği adresler arasında yer alıyor. Ülkelerindeki yağmurlu havanın ardından Marmaris'in sıcak havasıyla buluşan tatilciler, denize girip su sporları yaparak tatillerini değerlendiriyor.

İki günde Marmaris'e hayran kaldı

İngiltere'den gelen ve ağır vasıta bakım ve onarım teknisyeni olarak çalışan Owen Beach, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Marmaris'te geçirdiği iki günün ardından izlenimlerini paylaşan Beach, "Açıkçası daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştim. İki gündür buradayım ve burayı çok sevdim. Şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil" dedi.

Denizin ve havanın güzelliğine dikkat çeken Beach, "Az önce jet ski yaptım. Deniz sıcacık, harika. Gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. Ülkesindeki hava durumunu ise "İngiltere'de çok yağmur var. Bardaktan boşanırcasına yağıyor" sözleriyle anlattı.

Biri yedinci, diğeri ikinci kez geldi

Marmaris'te tatil yapan diğer İngiliz ziyaretçiler de ilçede keyifli vakit geçirdiklerini belirtti. Görüşlerini paylaşan iki tatilciden biri Marmaris'e yaklaşık yedi kez geldiğini, diğeri ise ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ekim ayını tercih etme nedenleri sorulan turistler, bu dönemdeki hava şartlarından memnun olduklarını dile getirerek, "Yağmur yok. Umarız yağmaz! İngiltere'de kesin yağmur yağıyordur" diye konuştu.

Turizmci Perhiz: "Deniz hala sıcak"

Marmarisli turizmci Erkan Perhiz ise sezonun geçen yıla göre biraz daha düşük geçtiğini ancak genel olarak iyi bir dönem yaşandığını belirtti. Perhiz, "Marmaris'te sezon bu sene iyi geçti, fena değildi. Tabii geçen seneye oranla biraz düşüktü" dedi.

Ekim ayında da deniz ve güneşin tatilciler için cazibesini koruduğuna işaret eden Perhiz, "Hava da güzel, deniz de sıcak. Hala insanlar denize girmeye devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuİngiltereMarmarisTurizmMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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