Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika
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Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

24.08.2022 17:58
Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak havada serinlemek isteyen çocukların adresi Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki süs havuzu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte sıcaktan bunalan aileler, yeşil alanlara akın etti. Çocuklar ise Victoria ve Albert Müzesi'nin önündeki sus havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Londra'da bulunan bazı süs havuzları ise su tasarrufu gerekçesiyle boşaltıldı.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz haftalarda kırmızı alarm verirken, birçok parkın çimleri de sıcak havanın etkisiyle kurumuştu. İngiltere'de sıcaklıklar ilk kez Temmuz ayında 40 derecenin üzerine çıkmıştı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Victoria Ve Albert Müzesi, England, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika
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