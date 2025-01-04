İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Dutluca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Dutluca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Dutluca Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dutluca Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyip, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinleri, sosyal tesis ek binasının yapım sözünü alarak memnuniyetlerini dile getirdi.

04.01.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dutluca Mahallesi sakinleriyle bir araya gelip vatandaşların taleplerini dinleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Hamamcı, ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi Belediye Sosyal Tesisinde İnönülülerle bir araya gelerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Toplantının ardından mahalle sakinlerinden gelen talepleri yerinde inceleyen Başkan Hamamcı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Hamamcı mahalle sakinlerimiz ile birlikte, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan ek hizmet binası ile belediye sosyal tesisi içerisindeki çok amaçlı salon, kıraathane ve muhtarlık binasında incelemelerde bulundu. Hamamcı, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinleyerek ilgili personelimize yapılması gerekenler için gerekli talimatları verdi" ifadelerine yer verildi.

Dutluca Mahalle sakinleri de, Başkan Hamamcı tarafından sosyal tesis ek binasının kısa sürede yapım sözünün verilmesi üzerine teşekkürlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Dutluca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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