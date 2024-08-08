İnönü Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Programında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Programında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

İnönü Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Programında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Hamamcı, ilçede yapılan çalışmaları anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

08.08.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Çeşitli etkinlik ve programlarda ilçe sakinleri ile bir araya gelen İnönü belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye ve ilçeye bağlı mahallelere yapılan çalışmaları Mahalle Buluşmaları ile vatandaşlara anlatmak ve vatandaşlardan gelen talepleri dinlemek için Çarşı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ile yapılan toplantıda Başkan Hamamcı, ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden birçok konuda yapılanları anlatırken mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Çalışmaların ise; iki önemli park, gece aydınlatmaları, sokak temizlikleri, çocuk sokağı, inler mağarası merdivenlerinin yapımı, tarla yollarında devam eden çalışmalar, ilçe sakinlerinden gelen bank ve oturma guruplarının temini, TMO ve kantar alanının yapılması olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın mahalleye yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden mahalle sakinleri Belediye Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Programında Çarşı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika

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