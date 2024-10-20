İnönü Belediye Başkanı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İnönü Belediyesi Gençlik Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu.

İlçeye bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda Başkan Hamamcı, bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Hamamcı, her zaman muhtarlar ile istişare içerisinde ilçeye hizmet ettiklerini belirterek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. İlçede görev yapan muhtarlar ise yapılan program ve gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Hamamcı'ya teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR