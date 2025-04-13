İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Başarılı Belediye Başkanı Ödülü\'nü Aldı

Bin 401 belediyenin yer aldığı Kent&Başkan Dergisi'nin Kayseri'de düzenlenen 2025 yılı ödül töreninde İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ödüle layık görüldü.

Hamamcı'nın talimatlarıyla ilçeye kazandırılan projeler sayesinde Hamamcı, 'Başarılı Belediye Başkanı Ödülü' takdim edildi.

Gerçekleştirilen Ödül töreninde konuşan Hamamcı, "Bizleri böylesi anlamlı ödüle layık gören jüri üyelerine ve tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadim ilçemiz için hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimizle İnönü'müzün geleceğini hemşehrilerimizle birlikte inşa ediyor, hizmetlerimizi geleceğe taşıyoruz. Bu gurur hepimizin, tüm İnönülü hemşehrilerimizin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR