İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TBMM'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TBMM'de ziyaretlerde bulundu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, TBMM\'de ziyaretlerde bulundu

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı TBMM'de ziyaret ederek belediye tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ankara ziyaretinin bir diğer noktası ise Eskişehir valisi iken atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız oldu.

19.07.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı TBMM'de ziyaret ederek belediye tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ankara ziyaretinin bir diğer noktası ise Eskişehir valisi iken atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız oldu.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ı TBMM'de ziyaret etti. Belediye tarafından yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Görüşmeler sırasında, ilçeye vermiş oldukları destekler ve misafirperverliklerinden dolayı Başkan Hamamcı, Dönmez ve Gürcan'a teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'a nezaket ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Ankara ziyaretlerinin bir diğer noktası ise Eskişehir valisi iken Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız'a oldu. Ziyaret sırasında, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'ın misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Hamamcı, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Hamamcı'nın, gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilçenin gelişimi için yapılan çalışmaların ve projelerin hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi adına önemli adımlar olarak değerlendirilirken ilçemize yapılan yatırımların artması ve ilçe sakinlerine daha iyi hizmet sunulması açısından büyük katkı sağlaması amaçlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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