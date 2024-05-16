İnönü Belediyesi Kümbet Mahallesi\'nde temizlik çalışması yaptı

Yerel

İnönü Belediyesi yağmur ve şükür duası öncesi Kümbet Mahallesi'nde detaylı temizlik yaptı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı kendinse bağlı bulunan 16 mahallede yapılan yağmur ve şükür duası etkinlikleri öncesi mahallelerdeki detaylı temizlik ve eksiklerin giderilmesi çalışmasına Kümbet Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde mahalle cami içerisindeki elektrik sorunları giderildi ve cami avlusundaki çimler biçildi. Mahalle sakinleri sosyal tesislerin etrafları ile sokakları da temizleyen belediye ekiplerine ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR