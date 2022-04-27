İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor

27.04.2022 11:26
İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, 'Martlı Suyu' isale hattı, ana boru yenileme ve su deposu çalışması başlattı.

Eskişehir İnönü Belediyesi, 'Martlı Suyu' isale hattı, ana boru yenileme ve su deposu çalışması başlattı.

İnönü Belediyesi tarafından Martlı Başı suyunun ana boru yenileme, değiştirme ve 100 ton kapasitelik yeni su deposu yapım işi Martlıbaşı ve Mezarbaşı arasında iki bin metrelik kazı çalışması ile başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerden bilgi aldı. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçe de bulunan 65 adet Martlı Suyu çeşmelerine su temini sağlayan ana boru yenileme, değiştirme ve yeni su deposu çalışması ile birlikte su kaybının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri Martlı Suyu gibi kaliteli ve içilebilir suyun 65 çeşmeden ücretsiz olarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunulmasından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor
İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor
İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor

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Kadir Bozkurt, Eskişehir, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi Martlı Suyu' hattını yeniliyor - Son Dakika


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