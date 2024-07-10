İnönü Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

İnönü Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

İnönü Belediyesi, ilçede bulunan metruk binaları yıkarak meydan ve park yapımı için alan açıyor. İsmetpaşa Mahallesi meydanına eklenen alan ve İnönü Savaşları Karargah Müzesi yanındaki alan, mahalle sakinlerinin ve ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

10.07.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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İnönü Belediyesi, meydan ve park yapılması amacıyla ilçede bulunan metruk binaların yıkımına başladı.

İnönü Belediyesi ilçede bulunan metruk binaları kamulaştırarak binalardan çıkan alanları ilçe sakinlerinin yararına olacak şekilde değerlendiriyor. İlçede İsmetpaşa Mahallesi meydanında bulunan metruk bina yıkılarak ortaya çıkan alan mahalle meydanına eklenirken, İnönü Savaşları Karargah Müzesi yanında bulunan alan ise karargahı ziyarete gelenler ve mahalle sakinleri için zaman geçirebilecekleri park yapılması için çalışma başlatıldı. İsmetpaşa mahalle sakinleri, mahallede bulunan metruk binaların ilçe sakinleri için tehlike olmaktan çıkartılarak insanların nefes alacakları nezih alanlara çevrilmesi için çalışan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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