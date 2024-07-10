İnönü Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

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İnönü Belediyesi, meydan ve park yapılması amacıyla ilçede bulunan metruk binaların yıkımına başladı.

İnönü Belediyesi ilçede bulunan metruk binaları kamulaştırarak binalardan çıkan alanları ilçe sakinlerinin yararına olacak şekilde değerlendiriyor. İlçede İsmetpaşa Mahallesi meydanında bulunan metruk bina yıkılarak ortaya çıkan alan mahalle meydanına eklenirken, İnönü Savaşları Karargah Müzesi yanında bulunan alan ise karargahı ziyarete gelenler ve mahalle sakinleri için zaman geçirebilecekleri park yapılması için çalışma başlatıldı. İsmetpaşa mahalle sakinleri, mahallede bulunan metruk binaların ilçe sakinleri için tehlike olmaktan çıkartılarak insanların nefes alacakları nezih alanlara çevrilmesi için çalışan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR