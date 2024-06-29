İnönü Belediyesi muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi

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Eskişehir'de İnönü Belediye Başkanlığı tarafından muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

İnönü İlçe Kaymakamı Ahmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Serhat Hamamcı Başkanlığında İnönü Belediyesi Toplantı Salonu'ndan düzenlenen muhtarlar toplantısı 16 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirildi. Mahallelerde bugüne kadar planlanan işler, iş akışları ve yeni talepler görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten muhtarlar Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR