İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor - Son Dakika
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İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor

İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor

İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları'nda kapsamlı bir yenileme projesi başlatıldı. Proje kapsamında okulların sınıf, koridor ve ortak kullanım alanları yeniden boyanacak ve fiziki şartları iyileştirilecek. Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor ve diğer okullara da benzer çalışmalar yapılacak.

06.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor.

İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle başlatılan kapsamlı yenileme projesi kapsamında, Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu'nda çalışmalar başladı. Projenin temel amacı, öğrencilerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak, bu sayede eğitim kalitesini artırmak. Proje çerçevesinde okulların tüm sınıf, koridor ve ortak kullanım alanları elden geçirilerek yağlı boya ile yeniden boyanacak. Bu çalışmalar, estetik bir yenilemenin ötesinde, okulun fiziki şartlarını da iyileştirecek. Böylece öğrenciler, daha ferah ve motive edici bir eğitim ortamına kavuşacak.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eğitim, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yaptığımız en önemli yatırımdır" denildi.

Projenin kısa sürede tamamlanması planlanıyor ve bu sayede yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi hedefleniyor. Bu tür projelerin devam edeceği ve ilçedeki diğer okulların da benzer çalışmalarla destekleneceği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ali İhsan Aydın, İnönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor - Son Dakika
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