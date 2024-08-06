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İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Ali İhsan Aydın ve Sabri Kahvecioğlu İlköğretim Okulları yenileniyor.

İnönü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle başlatılan kapsamlı yenileme projesi kapsamında, Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okulu'nda çalışmalar başladı. Projenin temel amacı, öğrencilerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak, bu sayede eğitim kalitesini artırmak. Proje çerçevesinde okulların tüm sınıf, koridor ve ortak kullanım alanları elden geçirilerek yağlı boya ile yeniden boyanacak. Bu çalışmalar, estetik bir yenilemenin ötesinde, okulun fiziki şartlarını da iyileştirecek. Böylece öğrenciler, daha ferah ve motive edici bir eğitim ortamına kavuşacak.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eğitim, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yaptığımız en önemli yatırımdır" denildi.

Projenin kısa sürede tamamlanması planlanıyor ve bu sayede yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi hedefleniyor. Bu tür projelerin devam edeceği ve ilçedeki diğer okulların da benzer çalışmalarla destekleneceği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR