İnönü Belediyesi\'nden Sürekli Çalışmalar

Eskişehir'de İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İnönü'de çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son olarak, ilçe girişinde bordür ve peyzaj çalışması yapıldı. İlçe sakinlerinin talepleri üzerine meydan yanında portatif tuvalet montajı gerçekleştirilirken, Otosan Evleri çamaşırhanesinde su tesisatı yapıldı ve fayans döşendi. Cumhuriyet Meydanı'nda İnönü Belediyesi logolu kuru peyzaj yapıldı. İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Oklubalı Mahallesi'nde çim biçme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "İlçemizin her ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR