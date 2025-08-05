İnönü Belediyesi\'nden Yeni Park Çalışmaları

İnönü Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parkları da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları ile İlçe merkezinde bulunan İsmetpaşa mahallesindeki üçgen parkın yenileme çalışmaları başladı. Mevcut oyun gruplarının yenilenmesi, yeni dinlenme alanları ve peyzaj düzenlenmesi yapılacak olan park, çocuklar ve yetişkinler için daha keyifli bir oyun ve dinlenme alanı haline getirileceği belirtildi. Ayrıca, ilçenin daha modern ve daha sağlıklı bir görünüm kazanması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR