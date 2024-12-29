İnönü Belediyesi\'ne 4,5 Milyon TL\'lik Yeni Arazöz Katıldı

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Eskişehir'de 4,5 milyon TL'ye alınan yeni arazöz İnönü Belediyesi araç filosuna katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın girişimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle yeni 13 tonluk su tankeri arazöz alındı. Yaklaşık 4,5 milyon değerinde olan arazöz, İnönü Belediyesi araç filosuna katıldı. Yeni arazözün ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Hamamcı, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Başkan Hamamcı ayrıca, bu tür yatırımların İnönü'nün gelişimi için çok önemli olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR