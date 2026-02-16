İnönü\'de iptal edilen iftar programlarının bütçesi ihtiyaç sahiplerine erzak olarak dağıtılacak

Eskişehir İnönü Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında iftar programları gerçekleştirilmeyeceğini ve organizasyonlar için ayrılan bütçenin ihtiyaç sahiplerine erzak olarak dağıtılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatıyla alınan karar doğrultusunda, her mahallede düzenlenen iftar programları iptal edildi. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iftar organizasyonları için ayrılan bütçenin tamamının ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine erzak yardımı olarak dağıtılacağı belirtildi. Bu yıl yalnızca merkezde bir iftar programı düzenleneceği ifade edilirken, başka herhangi bir toplu organizasyon yapılmayacağı bildirildi. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunacağı vurgulandı. - ESKİŞEHİR