İnönü Belediyesi\'nin yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, yeni sokakların açılmasından mevcut yolların bakım ve onarımına kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, planlanan program çerçevesinde hem merkezde hem de kırsal mahallelerde yoğun bir mesai harcıyor. Açılan yeni yollar sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, bozulan ve yıpranan yollar da kısa sürede yenileniyor. İnönü Belediyesi, yalnızca görev alanına giren hizmetlerle sınırlı kalmayarak, ihtiyaç duyulan her noktada sorumluluk almayı sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket eden ekipler, çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Yetkililer, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini belirterek, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR